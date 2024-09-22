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Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği: İsrail'e dur denmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 21:01 Güncelleme: 23.09.2024 08:41
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Başkan Erdoğan’dan ABD’de diplomasi trafiği: İsrail’e dur denmeli

BM Zirvesi için ABD'ye giden Başkan Erdoğan, burada TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Daha sonra diplomasi trafiğini sürdüren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan lideri Aleksander Vucic ile TÜRKEN Vakfı'nda bir araya geldi. Daha sonra Başkan Erdoğan ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle de buluşan Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek "Netanyahu hükümeti savaşı bölgeye yaymak için her yolu denemektedir." dedi. Erdoğan ayrıca dünya liderlerine "İsrail'e 'dur' denmeli." çağrısında bulundu.

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