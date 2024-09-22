22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan diplomasi trafiği! Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 22.09.2024 16:30
ABONE OL
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan diplomasi trafiği! Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör