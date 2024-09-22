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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 14:12 Güncelleme: 22.09.2024 14:32
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Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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