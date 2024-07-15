TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş net konuştu: "Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı"

"O GECE ORTAYA KOYDUĞUMUZ EN ÖNEMLİ KAZANIMLARIMIZDAN BİRİSİ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKABİLME ŞUURUDUR"

Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi, millet varlığı ve milli hasletlerin önemli bir kısmını bir kere daha ortaya koyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu milletin en önemli milli özelliklerinden birisi yeri ve zamanı geldiği zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilme becerisine sahip olmasıdır. İşte 15 Temmuz gecesi, hainlerin önemli bir kısmının hala pusuda beklediği o dönemde, o saatler içerisinde hayatını ortaya koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık kalmasını sağlayan başta İsmail Kahraman beyefendi olmak üzere bütün değerli milletvekili arkadaşlarımıza ben de yürekten teşekkür ediyorum. Yine işin ne tarafa seyredeceği belli olmadığı halde Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Çıkın meydanlara, çıkın şehirlerin sokaklarına' daveti üzerine meydanları dolduran on binlerce, yüz binlerce vatandaşımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun, fikriyatı, hayat tarzı ne olursa olsun birlik ve beraberliğin her şeyin önünde olduğunu bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir bedel ödeyerek ortaya koymuştur.

O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlarımızdan birisi de demokrasiye sahip çıkabilme şuurudur. Dünyanın birçok yerinde böyle bir şeyle karşılaşılsa insanların büyük bir çoğunun burunlarını odalarından dışarıya çıkaramayacağı bir ortamda bu milletin sokağa çıkmasının ve darbecilere karşı çıplak yumruklarıyla direnebilmesinin arkasında yatan en önemli hususiyetlerden birisi demokrasiye olan bağlılığımız, demokrasiye olan tutkumuzdur. Önceki darbelerde ne yazık ki başbakanları idam sehpalarında sallanmış olan bir millet, içine akıttığı o gözyaşlarını, sahip çıkamadığı demokrasiyi hatırlayarak, onların çocukları, torunları 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkmıştır."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu milletin önemli bir hususiyetinin ise işgale karşı, yabancıya karşı direnmek olduğuna dikkati çekerek, "O gün uçakları kullanan pilotların, onlara emir veren terör örgütünün liderinin ve arkasındakilerin aslında buralı olmadığı, milli olmadığı, Türkiye'ye ait olmadığını hisseden milletimiz bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını gayet iyi anlamış ve sokaklara, meydana çıkmıştır. Çünkü bu milletin kitabında işgalciye karşı eyvallah etmek yazmaz. Çünkü bu milletin kitabında, kim olursa olsun, hangi güçle karşısına gelirse gelsin işgalciye eyvallah etmek bu millete yakışmaz." şeklinde konuştu.

Bu milletin en temel özelliklerinden birisinin vatanı savunmadaki olağanüstü gayreti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu milleti Çanakkale'de coşturan, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, İstiklal Savaşı'mızın her tarafında Trablusgarp'ta, Allahuekber Dağları'nda bu milleti ayağa kaldıran, coşturan en önemli hususiyetin şehadet bilinci olduğunu biliyoruz." dedi.