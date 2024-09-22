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MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 12:00 Güncelleme: 22.09.2024 12:09
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MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında sözleşmeli er Maşallah Abakay şehit oldu." açıklamasında bulundu.

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