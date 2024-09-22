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2 milyon 645 bin 136 araçta denetim; 466 bin sürücüye işlem yapıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 09:06 Güncelleme: 22.09.2024 09:11
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2 milyon 645 bin 136 araçta denetim; 466 bin sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendiğini ve 466 bin 170 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

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