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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD son depremler)

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 12:48
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Ege Denizi’nde 4,3 büyüklüğünde deprem AFAD son depremler

Ege Denizi'nde, saat 11.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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