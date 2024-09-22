22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Denizlerde küresel barış ve huzur Türk donanmasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 07:48 Güncelleme: 22.09.2024 07:54
ABONE OL
Denizlerde küresel barış ve huzur Türk donanmasında

Yerli ve milli teknoloji hamlesiyle gücüne güç katan Türk Deniz Kuvvetleri, uluslararası alanda görev ve tehlikeye karşı koyma kabiliyetine kavuştu. Hem kendi alanında hem de bölgesel düzeyde güven ve huzuru temin eden donanma, küresel barışa da katkı sunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör