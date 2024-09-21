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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Barış Günü mesajı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:32
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Dünya Barış Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "21 Eylül Dünya Barış Günü'nde, başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zulme karşı mücadele eden mazlum halkların yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

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