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CHP’li Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı aracından çıkanlar şoke etti! 2 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 19:22 Güncelleme: 21.09.2024 20:21
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CHP’li Milletvekili Ediz Ün’ün çakarlı aracından çıkanlar şoke etti! 2 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Edirne'de uygulama noktasından kaçan bir çakarlı lüks araç, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada yurt dışından getirildiği öğrenilen piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bine yakın elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi. Otomobilin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edildi. Ün, yaptığı açıklamada, "Aracımın servis bakımı gelmişti. İstanbul'a götürmesi için resmi danışmanım olmayan F.A'ya verdim. Bilgim dışında aracıma malzemeye koyulmuş" ifadelerini kullanarak kendini savunurken araçtakilerden ise şikayetçi oldu.

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