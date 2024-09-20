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Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı için düğmeye bastı! Ekimde Meclis'te

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 08:00 Güncelleme: 20.09.2024 09:05
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Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı için düğmeye bastı! Ekimde Meclis’te

Günümüzde siber güvenlik konusunun "güçlü ordu" kadar önemli bir milli güvenlik konusu haline gelmesiyle birlikte, Türkiye bu alanda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ile devlet içerisindeki yapılar tek bir merkezde toplanacak. Siber tehditlere karşı oluşturulacak yeni yapı doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışacak. Atılacak bu adımla birlikte siber güvenlik alanındaki çalışmalar daha da hızlanacak. Çalışmaların ekim ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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