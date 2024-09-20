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Başkan Erdoğan BM'de ne mesajlar verecek? Ana gündem Filistin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 07:15 Güncelleme: 20.09.2024 07:18
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Başkan Erdoğan BM’de ne mesajlar verecek? Ana gündem Filistin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu kez düzenlenecek olan genel kurulu için yarın (21 Eylül 2024) ABD'ye gidecek. Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun ilk gününde dünyaya hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın Genel Kurul sırasında diplomasi trafiği de yürüterek çok sayıda devlet lideriyle görüşeceği de öğrenilirken, konuşmasında ise özellikle Filistin konusunda tarihi mesajlar vermesi bekleniyor.

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