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23 ilde DEAŞ operasyonu! 88 şüpheli yakalandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 08:03 Güncelleme: 20.09.2024 08:03
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23 ilde DEAŞ operasyonu! 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. 5 gündür süren "GÜRZ-15" operasyonları kapsamında 88 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

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