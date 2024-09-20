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TBMM Başkanı Kurtulmuş'dan önemli kabul: Umman Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 18:09 Güncelleme: 20.09.2024 18:09
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’dan önemli kabul: Umman Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Umman'ın Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı şekilde gerçekleşti.

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