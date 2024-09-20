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Çin-Türkiye arasındaki iş birliği genişliyor

Giriş: 20.09.2024 16:14
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Çin-Türkiye arasındaki iş birliği genişliyor

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanan China Today Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye-Çin İletişim Forumu, “Yeni Dönemde Çin'de Reformların Derinleşmesi ve Getirdiği Fırsatlar” ana temasıyla 20 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte bir konuşma yapan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, “Başta ulaşım olmak üzere enerji, turizm ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde ülkelerimiz arasında daha fazla iş birliğine gideceğiz” dedi.

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