Narin köyündeki çocuklar için rapor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 yaşında öldürülen Narin'in köyü Tavşantepe'de 7-13 yaş aralığındaki çocukların psikolojik durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda çocukların, fazla konuşmadıkları, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildiklerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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