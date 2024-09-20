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Narin köyündeki çocuklar için rapor!

Narin köyündeki çocuklar için rapor!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 10:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 yaşında öldürülen Narin'in köyü Tavşantepe'de 7-13 yaş aralığındaki çocukların psikolojik durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda çocukların, fazla konuşmadıkları, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildiklerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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