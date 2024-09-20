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Meteoroloji hava durumu tahmin haritasını yayınladı! Tüm Türkiye'de etkili olacak

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 06:38 Güncelleme: 20.09.2024 07:33
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Meteoroloji hava durumu tahmin haritasını yayınladı! Tüm Türkiye’de etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan tahminlerde 24 Eylül Salı gününe kadar Türkiye'nin yağışlı hava etkisi altında olacağı bildirildi. Özellikle cumartesi ve pazar günü yağmurun yurt genelinde etkili olacağı belirtilirken, yağışın bazı bölgelerde sel ve taşkınlara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Bugün ise Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'daki iller başta olmak üzere bazı yerler için yağış alarmı verildi.

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