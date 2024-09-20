20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

4 üniversiteye yeni fakülte ve enstitüler kuruldu: Karar Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 01:32 Güncelleme: 20.09.2024 01:50
ABONE OL
4 üniversiteye yeni fakülte ve enstitüler kuruldu: Karar Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılacak ve yenileri kurulacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör