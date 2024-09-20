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Bakan Bayraktar'dan çarpıcı 'doğal gaz' ve 'Akkuyu NGS' açıklaması

Giriş: 20.09.2024 22:02 Güncelleme: 20.09.2024 22:59
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Bakan Bayraktar’dan çarpıcı ’doğal gaz’ ve ’Akkuyu NGS’ açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon kanalında 'doğal gaz' ve 'Akkuyu NGS'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Nükleer santral için ilk reaktör hedefinin 2025 olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, Almanya'nın sürece engel olmaya çalıştığını belirtti. Öte yandan doğal gaza mümkün olduğunca zam olmayacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Faturaların yüzde 60'ını devlet ödüyor. Buna önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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