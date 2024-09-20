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AK Parti il başkanlığına yeni atamalar! Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale...

Giriş: 20.09.2024 20:34 Güncelleme: 20.09.2024 20:47
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AK Parti il başkanlığına yeni atamalar! Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale, Ağrı ve Nevşehir il başkanlığına yeni isimlerin atandığı duyuruldu. Buna göre; Ağrı'da İlhami Yıldız, Nevşehir'de Muhammed Feyzi Aygün, Çanakkale'de ise Ömer Faruk Göktürk görevlendirildi. Yeni atanan il başkanları Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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