21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan imzaladı! 6 üniversiteye yeni rektör ataması Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 00:09 Güncelleme: 21.09.2024 00:27
ABONE OL
Başkan Erdoğan imzaladı! 6 üniversiteye yeni rektör ataması Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre 6 üniversiteye yeni rektör atandı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında da görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör