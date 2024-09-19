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Narin cinayetine ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Adalet tecelli edecek

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 23:51
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Narin cinayetine ilişkin Bakan Yerlikaya’dan açıklama: Adalet tecelli edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da katıldığı bir programda, Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, konunun adliyede olduğunu belirterek herkes gibi beklediklerini vurguladı ve "Hep birlikte adliyede neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

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