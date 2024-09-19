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Sansürcü META'ya 10 milyar dolar ceza yolda! AB harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 09:07 Güncelleme: 19.09.2024 09:12
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Sansürcü META’ya 10 milyar dolar ceza yolda! AB harekete geçti

Sosyal medya devi META, gücünü rakiplerine karşı kötüye kullanarak veri toplamak ve bu verilerden kar elde etmekle suçlanıyor. Bu gerekçelerle META, Avrupa Birliği tarafından verilecek büyük bir ceza ile karşı karşıya... META'nın davayı kaybederse 10 milyar dolardan fazla ceza ödeyebileceği belirtildi.

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