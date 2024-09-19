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İstanbul'da Kuyu-26 operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 19.09.2024 09:01 Güncelleme: 19.09.2024 09:04
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İstanbul’da Kuyu-26 operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da düzenlenen Kuyu-26 operasyonu sonucunda 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya çetelerin kazdıkları kuyuya düşeceklerini söylerken "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız️." ifadelerini kullandı.

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