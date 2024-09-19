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CHP'li İzmir'in ilçe belediyelerinde verilen sözler tutulmadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 09:23 Güncelleme: 19.09.2024 09:30
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CHP’li İzmir’in ilçe belediyelerinde verilen sözler tutulmadı!

CHP'li İzmir'in ilçe belediyelerinde başkanların halka verdikleri sözü unutması haberlere konu olmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi hobi ve beceri edindirme kurslarını ücretli hale getirdi. Karar halk tarafından eleştirildi. Bayraklı Belediyesi de 80 yataklı kız yurdunu kapattı.

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