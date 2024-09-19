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Başkan Erdoğan'dan Gaziler Günü paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 20:36
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Başkan Erdoğan’dan Gaziler Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Gaziler Günü paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakârlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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