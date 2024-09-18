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Adana Büyükşehir'deki rüşvet olayı büyüyor: Kiram için borç aldım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:19 Güncelleme: 18.09.2024 09:19
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Adana Büyükşehir’deki rüşvet olayı büyüyor: Kiram için borç aldım

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet olayları her geçen gün büyürken Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı'nın da bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık yargılanıyor. Sızlı'nın hesabına yatırılan paralarla estetik yaptırdığı ve evinin kirasını ödettiği iddia edilirken Sızlı konuya ilişkin konuştu. Karalar'ın danışmanı olan Sızlı "Reklam firması sahibi Süleyman Aydoğan aile dostumuzdur. Ben kiram için borç istedim. Aracımın kaskosunun ödenmesi için yardımcı oldu" dedi.

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