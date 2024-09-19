19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan TFF'yi kabul etti! Hacıosmanoğlu'ndan hediye: Dünya lideri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 18:07 Güncelleme: 19.09.2024 18:16
ABONE OL
Başkan Erdoğan TFF’yi kabul etti! Hacıosmanoğlu’ndan hediye: Dünya lideri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Külliye'de kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör