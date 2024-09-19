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Hakan Fidan SETA'nın "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası" etkinliğine konuk olacak

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 14:53
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Hakan Fidan SETA’nın Türkiye Yüzyılı’nda Türk Dış Politikası etkinliğine konuk olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" programına katılacak.

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