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Bakan Fidan Polonya Meclis Başkanı ile görüştü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 19:09
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Bakan Fidan Polonya Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile bir araya geldi.

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