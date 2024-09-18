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Başkan Erdoğan gazileri kabul etti! Taleplerini dinledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 21:22 Güncelleme: 18.09.2024 21:31
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Başkan Erdoğan gazileri kabul etti! Taleplerini dinledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki gazileri AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

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