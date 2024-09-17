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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu katliam şebekesi hesap verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 22:13 Güncelleme: 17.09.2024 22:29
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu katliam şebekesi hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail'den Hizbullah'a gerçekleştirilen siber saldırıya yönelik konuşan Çelik, "Netanyahu şebekesi savaşı genişletmeye çalışıyor" dedi.

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