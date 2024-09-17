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İstanbul'da Santa Maria Kilise'sine saldırı planlayan şahıs tutuklandı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 19:02 Güncelleme: 17.09.2024 19:04
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İstanbul’da Santa Maria Kilise’sine saldırı planlayan şahıs tutuklandı!

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne saldırı planlayıcılarından biri olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

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