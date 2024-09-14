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Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıda flaş gelişme! Silahı temin eden Viskhan Soltamatiov yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:21 Güncelleme: 14.09.2024 11:42
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Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki saldırıda flaş gelişme! Silahı temin eden Viskhan Soltamatiov yakalandı

28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT ve Emniyet'in başarılı operasyonu sonucunda İstanbul'da yakalandı.

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