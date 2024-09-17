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Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek: Ana gündem Gazze

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 11:42 Güncelleme: 17.09.2024 11:52
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Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’na hitap edecek: Ana gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuyla paylaşacağı mesajların ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. İşte detaylar...

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