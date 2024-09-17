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Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile hedefi tam isabetle vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 17.09.2024 23:07 Güncelleme: 17.09.2024 23:09
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Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile hedefi tam isabetle vurdu

Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 70 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bayraktar AKINCI TOLUN IIR ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

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