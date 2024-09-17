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Bakan Murat Kurum ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 16:23 Güncelleme: 17.09.2024 16:34
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Bakan Murat Kurum ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Ankara'da çevre ve şehircilik alanında atılacak adımlar ele alındı.

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