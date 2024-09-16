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Teknoloji ve etkileşim merkezi Türkiye! Bakan Kacır: Dünyanın 7 kıtasıyla...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:02
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Teknoloji ve etkileşim merkezi Türkiye! Bakan Kacır: Dünyanın 7 kıtasıyla...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, özellikle HİT-30 Programı ile yüksek teknoloji yatırımlarının Türkiye'de gerçekleşmesine yönelik ilginin çok yükseldiğini ifade ederek, "Biz de çok sıkı görüşmeler içindeyiz. Muhtemelen bu yıl sonuna kadar birkaç hiper ölçekli yatırımı daha duyurmuş olacağız." dedi. Öte yandan Bakan Kacır, "Türkiye, Dünyanın 7 kıtasıyla çok etkin etkileşimi olan bir ülke." ifadelerini kullandı.

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