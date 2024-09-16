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Fırat Üniversitesi kampüsünde uyuşturucu ticareti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 15:51
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Fırat Üniversitesi kampüsünde uyuşturucu ticareti

Elazığ Fırat Üniversitesi kampüsünde bulunan MYO kantininde polis ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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