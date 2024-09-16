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Dışişleri'nden Almanya'daki yangına soruşturma! 2 vatandaşımız hayatını kaybetmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:07 Güncelleme: 16.09.2024 16:11
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Dışişleri’nden Almanya’daki yangına soruşturma! 2 vatandaşımız hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlun hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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