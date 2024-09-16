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Sayıştay Daire Başkanlığına Gazi Kapan seçildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:39
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Sayıştay Daire Başkanlığına Gazi Kapan seçildi

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 1. Daire Üyesi Gazi Kapan, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

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