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Başkan Erdoğan Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:14 Güncelleme: 16.09.2024 16:26
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Başkan Erdoğan Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.

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