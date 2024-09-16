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MİT Başkanı Kalın Milli İstihbarat Akademisi'nin ilk dersini verdi

Giriş: 16.09.2024 17:19 Güncelleme: 16.09.2024 18:23
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MİT Başkanı Kalın Milli İstihbarat Akademisi’nin ilk dersini verdi

10 Ocak 2024 tarihinde açılışı duyurulan Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına bugün (16.09.2024) Sn. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim KALIN’ın katıldığı ilk ders ile başlamıştır.

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