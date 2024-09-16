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Kişisel bilgiler çalındı iddiası! Bakan Uraloğlu'ndan yalanlama

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 10:48 Güncelleme: 16.09.2024 11:19
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Kişisel bilgiler çalındı iddiası! Bakan Uraloğlu’ndan yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığı iddialarına ilişkin, "Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir." dedi.

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