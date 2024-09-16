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Başkan Erdoğan: Suç işleyenlerin yeri sokaklar değildir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 14:28 Güncelleme: 16.09.2024 15:07
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Başkan Erdoğan: Suç işleyenlerin yeri sokaklar değildir

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Suç işleyenlerin yeri sokaklar değildir" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi üzerinden siyasi rant elde etmek isteyenlere karşı "Milletimizin gündemini meşgul eden son hadiselere bu yönden bakılmasını doğru görüyoruz. Masum çocukların naaşı üzerinden siyasi hesaba izin vermeyiz. Adaletin reyting kurbanı edilmesine göz yummamalıyız." dedi.

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