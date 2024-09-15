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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:52 Güncelleme: 15.09.2024 13:09
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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

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