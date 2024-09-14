14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yurt genelinde Mevlit Kandili idrak edildi! Camiler doldu taştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 14.09.2024 21:05 Güncelleme: 14.09.2024 22:02
ABONE OL
Yurt genelinde Mevlit Kandili idrak edildi! Camiler doldu taştı

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili münasebetiyle Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti. İşte kare kare yurt genelinde Mevlid Kandili'nin idrak edildiği anlar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör