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Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ'cüler yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:55
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Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ’cüler yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. İşte detaylar...

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