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Başkan Erdoğan'dan gazetecilere kandil simidi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 16:46 Güncelleme: 14.09.2024 16:52
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Başkan Erdoğan’dan gazetecilere kandil simidi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısının Mevlid Kandili nedeniyle basın mensuplarına kandil simidi dağıttı.

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