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Resmi Gazete'de yayımlandı! Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü kuruluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 18:00 Güncelleme: 14.09.2024 18:41
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü kuruluyor

Türkiye’nin diplomatik ağı günden güne genişlemeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre “Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü” kuruluyor. Böylece, Genel müdürlüğün görevleri arasında, "Bakanlığın merkez ve yurtiçindeki tesis ve yurtdışındaki Türk misyonlarının güvenliğini sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek" bulunuyor. Dünyada yaşanan krizler ve diplomatik misyonlara yönelik gerçekleştirilen eylemlerin artışı göz önüne alındığında genel müdürlüğün Türk hariciyesinin güvenliğine önemli katkı sunacağı anlaşılıyor. Ayrıca benzer şekilde kapsamlı diplomatik güvenlik birimlerinin mekanizmaların ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere başka ülkelerde de yer aldığı kaydediliyor.

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